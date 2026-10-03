Хрупкая 16-летняя девушка даже не должна была участвовать в соревнованиях, но в итоге стала олимпийской чемпионкой. После этого ее жизнь была полна искушений, разочарований и трудностей, пишет 24 Канал.

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины

Тренеры ожидали, что Баюл выйдет на олимпийский уровень не раньше 1998 года в Нагано, но после распада СССР и формирования нашей независимой команды срочно потребовались талантливые фигуристки. Поэтому Оксане дали шанс – и она им воспользовалась сполна.

Хотя прочувствовать весь олимпийский колорит Баюл не удалось: у спортсменки не было достаточно теплой одежды, поэтому тренер Галина Змиевская не разрешила ей участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия – боялась простуды.

А затем последовала сенсационная победа, после которой организаторы не могли найти запись с гимном Украины – ведь никто и не думал, что придется его включать. На поиски кассеты, которая была у руководителя украинской делегации в олимпийской деревне, ушло 45 минут.

Переезд в США

Новоиспеченная олимпийская чемпионка подписала контракт на работу в США и выступала в Лас-Вегасе. Американская публика была в восторге от талантливой фигуристки, но слава оказалась для несовершеннолетней спортсменки тяжелым испытанием.

Начались проблемы с законом и зависимостями: Баюл задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, ей пришлось лечиться от алкоголизма. Пристрастие к алкоголю впоследствии неоднократно портило украинке жизнь и в конечном итоге обернулось невозможностью быть рядом со своей дочерью.

Личная жизнь

Баюл была замужем трижды: сначала за сыном украинских эмигрантов Евгением Суником, затем за американцем Джимом Бренноном, который занимался инфраструктурными проектами.

Третий муж, бизнесмен итальянского происхождения Карло Фарина, в конечном итоге добился опеки над их 11-летней дочерью Софией из-за того, что у Оксаны Баюл были проблемы с приступами гнева. Муж также обвинял ее в плохом влиянии на девочку и высказываниях расистского характера.

Сама Баюл уверяла, что будет жить отдельно от дочери не по решению суда, а по собственному добровольному решению.

Гражданская позиция

Несмотря на проживание в США, Баюл так и не отказалась от украинского гражданства. В прошлом она отличалась некоторыми спорными высказываниями, но после начала полномасштабного вторжения россиян критиковала спортсменов, которые не осудили агрессию – например, Василия Ломаченко.

Также олимпийская чемпионка участвовала в благотворительных шоу, организованных украинскими фигуристами в Америке.