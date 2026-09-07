Спорт Top News Новини тенісу Олійникова оголосила про створення благодійного фонду: тенісистка розповіла про свої донати
7 вересня, 19:25
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Олійникова оголосила про створення благодійного фонду: тенісистка розповіла про свої донати

Олександр Щербатих

Українська тенісистка Олександра Олійникова повідомила по створення власного благодійного фонду. Відомо, коли він розпочне працювати.

Олександра Олійникова, відома не лише виступами на світових кортах, а активною допомогою війську. Спортсменка оголосила, що у наступному році поглибить свою волонтерську діяльність, пише sport.ua.

Що відомо про фонд Олександри Олійникової

За словами тенісистки, під час виступів на US Open у Нью-Йорку вона вирішила створити "Благодійний фонд Олександри Олійникової". Організація повинна розпочати власну діяльність у січні 2027 року, під час Australian Open. 

"За 2026 рік – фактично мій перший рік у великому комерційному тенісі, де є увага, велика аудиторія і можливість залучати для потреб Сил оборони України справді значні кошти, – обсяг нашої прямої допомоги перевищив 100 тисяч євро. І тут враховані лише мої донати з власних призових та збори, які наша команда організовувала сама або в яких брала провідну участь. Сюди не входять невеликі донати на збори інших волонтерів, разове фінансування непрофільних проєктів та інша допомога", – розповіла тенісистка. 

Олександра, яка 14 вересня посідатиме 41-е місце місце у світовому рейтингу, зазначила, що майбутня установа матиме кілька основних векторів діяльності. 

Перший – адресна допомога підрозділам Сил оборони України. Це те, що ми робимо вже зараз: дрони та розхідники для них, автомобілі, генератори й інше необхідне обладнання. Другий – абсолютно новий для нас напрям: розвиток в Україні тенісу на кріслах колісних, 
– сказала Олійникова.

Спортсменка додала, що ставить собі за мету допомогти ветеранам опанувати цей вид спорту.

Що відомо про діяльність Олійникової

Тенісистка приділяє чималу увагу допомозі українському війську, у складі якого її батько захищає нашу країну. 

Наприклад, у серпні вона віддала усі призові зароблені на турнірі WTA 1000 у Торонто на допомогу армії. Тоді 675 тисяч гривень призових Олійникова передала батальйону безпілотних систем "Спалах", а ще 154 тисячі – для роти наземних роботизованих комплексів.

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