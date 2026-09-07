Олександра Олійникова, відома не лише виступами на світових кортах, а активною допомогою війську. Спортсменка оголосила, що у наступному році поглибить свою волонтерську діяльність, пише sport.ua.

Що відомо про фонд Олександри Олійникової

За словами тенісистки, під час виступів на US Open у Нью-Йорку вона вирішила створити "Благодійний фонд Олександри Олійникової". Організація повинна розпочати власну діяльність у січні 2027 року, під час Australian Open.

"За 2026 рік – фактично мій перший рік у великому комерційному тенісі, де є увага, велика аудиторія і можливість залучати для потреб Сил оборони України справді значні кошти, – обсяг нашої прямої допомоги перевищив 100 тисяч євро. І тут враховані лише мої донати з власних призових та збори, які наша команда організовувала сама або в яких брала провідну участь. Сюди не входять невеликі донати на збори інших волонтерів, разове фінансування непрофільних проєктів та інша допомога", – розповіла тенісистка.

Олександра, яка 14 вересня посідатиме 41-е місце місце у світовому рейтингу, зазначила, що майбутня установа матиме кілька основних векторів діяльності.

Перший – адресна допомога підрозділам Сил оборони України. Це те, що ми робимо вже зараз: дрони та розхідники для них, автомобілі, генератори й інше необхідне обладнання. Другий – абсолютно новий для нас напрям: розвиток в Україні тенісу на кріслах колісних,

– сказала Олійникова.

Спортсменка додала, що ставить собі за мету допомогти ветеранам опанувати цей вид спорту.

Що відомо про діяльність Олійникової

Тенісистка приділяє чималу увагу допомозі українському війську, у складі якого її батько захищає нашу країну.

Наприклад, у серпні вона віддала усі призові зароблені на турнірі WTA 1000 у Торонто на допомогу армії. Тоді 675 тисяч гривень призових Олійникова передала батальйону безпілотних систем "Спалах", а ще 154 тисячі – для роти наземних роботизованих комплексів.