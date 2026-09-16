Російські спортсмени продовжують залишатися частиною місцевої пропаганди. Вони стали одним з інструментів "відбілювання" політики Володимира Путіна.

Черговим прикладом цього стала позиція зіркового хокеїста Олександра Овечкіна. Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич у себе в акаунті соцмережі X висловився про скандал із гравцем НХЛ.

Що сказав Гераскевич про Овечкіна

Напередодні парламентських виборів правляча партія "Єдина Росія" записала агітаційний ролик на свою підтримку. В ньому знявся і Овечкін, який опинився серед "однодумців" міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Це сильно обурило Гераскевича, який звернув увагу спортивної спільноти на позицію Овечкіна. Він акцентує на тому, що Олександр не є "нейтральним" спортсменом, а спорт не може бути поза політикою.

Російський "невинний" спортсмен. Підтримуючи цю політичну партію, Овечкін зміцнює позиції Путіна і тим самим сприяє вбивствам та поглибленню трагедії в Україні. Це ще один приклад того, як Росія використовує спортсменів у пропаганді. Як міжнародні спортивні організації можуть стверджувати, що "спорт поза політикою"? Російський спорт має бути ізольований,

– заявив Владислав.

Вибори до Госдуми Росії мають відбутися 20 вересня. Нагадаємо, що Овечкін залишається чинним гравцем НХЛ та навіть є капітаном клубу Вашингтон Кепіталз.

Зазначимо, що у тому ж відео знялись інший відомий хокеїст В'ячеслав Фетісов, боєць ММА Федір Ємельяненко та шахіст родом з України Сергій Карякін. Також серед прихильників Путіна є і відома фігуристка Каміла Валієва, яку називають "коханкою президента Росії".