Еще одним примером этого стала позиция звездного хоккеиста Александра Овечкина. Известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич в своем аккаунте в социальной сети X высказался по поводу скандала с игроком НХЛ.

Что сказал Гераскевич об Овечкине

Накануне парламентских выборов правящая партия "Единая Россия" записала агитационный ролик в свою поддержку. В нем снялся и Овечкин, который оказался среди "единомышленников" министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Это сильно возмутило Гераскевича, который обратил внимание спортивного сообщества на позицию Овечкина. Он подчеркивает, что Александр не является "нейтральным" спортсменом, а спорт не может быть вне политики.

Российский "невинный" спортсмен. Поддерживая эту политическую партию, Овечкин укрепляет позиции Путина и тем самым способствует убийствам и усугублению трагедии в Украине. Это еще один пример того, как Россия использует спортсменов в пропаганде. Как международные спортивные организации могут утверждать, что "спорт вне политики"? Российский спорт должен быть изолирован,

– заявил Владислав.

Выборы в Госдуму России должны состояться 20 сентября. Напомним, что Овечкин по-прежнему является действующим игроком НХЛ и даже является капитаном клуба "Вашингтон Кэпиталз".

Отметим, что в том же видео снялись другой известный хоккеист Вячеслав Фетисов, боец ММА Федор Емельяненко и шахматист родом из Украины Сергей Карякин. Также среди сторонников Путина есть и известная фигуристка Камила Валиева, которую называют "любовницей президента России".