Син російського чемпіона відмовився від збірної Росії: його батько підтримує війну проти України

Син дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання Євгена Плющенка Олександр щонайменше п’ять років виступатиме за Азербайджан. Раніше його батько засуджував спортсменів, які змінюють громадянство.

У родині титулованого фігуриста не дотримуються однієї лінії поведінки. Плющенко-молодший невдовзі виступатиме за іншу країну, пише 24 Канал.

Що відомо про вибір Плющенка

Про зміни у кар’єрі 13-річного спортсмена розповіла його мама Яна Рудковська. Сімейне рішення вона пояснила бажанням прогресу для своєї дитини.

Так, наш син зараз легіонер. Але я вважаю, що у 13 років у хлопчика, якого не фінансувала держава, який займався в приватній академії у свого тата, відсидів карантин, не займав нічиє місце, має шанс спробувати,

– сказала Рудковська російським ЗМІ.

Вона зазначила, що таке рішення продиктоване високою конкуренцією у російській збірній та бажанням, щоб Олександр спробував себе на міжнародному рівні.

Хто такий Плющенко та його позиція

Батько 13-річного фігуриста, Євген Плющенко ставав олімпійським чемпіоном 2006-го в одиночному розряді та 2014 року у командних змаганнях. У його активі усі найбільші титули фігурного катання.

З 2018-го бере активну публічну участь у російській пропаганді. Зокрема, після 2022-го неодноразового висловлював підтримку нападу Росії на Україну. У 2024 році став довіреним лицем Путіна.

Зазначимо, що у 2022 році Плющенко засуджував атлетів, які переходять виступати в інші команди після дискваліфікації росіян. Такі рішення він називав "відмовою від президента, наших земель, ресурсів, від мами й тата".