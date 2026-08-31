В семье титулованного фигуриста не придерживаются единой линии поведения. Плющенко-младший вскоре будет выступать за другую страну, пишет 24 Канал.

Что известно о выборе Плющенко

Об изменениях в карьере 13-летнего спортсмена рассказала его мама Яна Рудковская. Семейное решение она объяснила стремлением к прогрессу для своего ребенка.

Так, наш сын сейчас легионер. Но я считаю, что в 13 лет у мальчика, которого не финансировало государство, который занимался в частной академии у своего отца, отсидел карантин, не занимал ничье место, есть шанс попробовать,

– сказала Рудковская в интервью российским СМИ.

Она отметила, что такое решение продиктовано высокой конкуренцией в российской сборной и желанием, чтобы Александр попробовал себя на международном уровне.

Кто такой Плющенко и какова его позиция

Отец 13-летнего фигуриста, Евгений Плющенко, становился олимпийским чемпионом в 2006 году в одиночном разряде и в 2014 году в командных соревнованиях. В его активе все крупнейшие титулы в фигурном катании.

С 2018 года он активно участвует в российской пропаганде. В частности, после 2022 года неоднократно выражал поддержку нападению России на Украину. В 2024 году стал доверенным лицом Путина.

Отметим, что в 2022 году Плющенко осуждал спортсменов, которые переходили выступать в другие команды после дисквалификации россиян. Такие решения он называл "отказом от президента, наших земель, ресурсов, от мамы и папы".