ПСВ – Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

ПСВ та Шахтар розпочнуть свій шлях в основному етапі Ліги чемпіонів матчем в Ейндговені. Розповідаємо, де українським уболівальникам дивитися поєдинок.

"Гірники" спробують взяти реванш за драматичну поразку від нідерландського клубу дворічної давнини. Команда Арди Турана стартує на "етапі ліги", де на неї чекають серйозні суперники, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч ПСВ – Шахтар

Поєдинок першого туру основного етапу Ліги чемпіонів між ПСВ та Шахтарем відбудеться у четвер, 10 вересня, в Ейндговені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Офіційну онлайн-трансляцію матчу для глядачів в Україні покаже MEGOGO. Вболівальники зможуть стежити за грою "гірників" у прямому ефірі на платформі.

Для Шахтаря це буде лише перший із восьми матчів лігової фази. Після зустрічі з ПСВ український клуб зіграє проти АЕКа, Інтера, Спортинга, Фенербахче, Слована, Лейпцига та Реала.

Домашній стадіон ПСВ традиційно створює серйозний тиск на гостей, тож "гірників" очікує непросте випробування.

Шахтар пам'ятає драму дворічної давнини

Цікаво, що ПСВ та Шахтар вдруге поспіль зустрінуться в Ейндговені в Лізі чемпіонів. Попередня дуель команд відбулася 27 листопада 2024 року.

Тоді "гірники" блискуче розпочали зустріч та після голів Данила Сікана й Олександра Зубкова повели 2:0. Однак кінцівка матчу перетворилася на справжній кошмар для української команди.

Після вилучення Педріньйо господарі отримали чисельну перевагу та здійснили неймовірний камбек. Малік Тілльман забив на 87-й та 90-й хвилинах, а вже у компенсований час Рікардо Пепі приніс ПСВ перемогу – 3:2.

Тепер Шахтар матиме можливість взяти реванш і розпочати новий сезон Ліги чемпіонів із важливого результату.