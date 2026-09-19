"З величезним відривом": Рафінья назвав свого фаворита на "Золотий м'яч-2026"

Наближення церемонії вручення премії «Золотий м’яч» породжує усе більше дискусій щодо імовірного переможця. Власною думкою поділився один з лідерів Барселони.

Бразильський вінгер Рафінья вважає, що його одноклубник у жовтні має отримати головну футбольну індивідуальну нагороду. Слова футболіста наводить акаунт Фабрісіо Романо у соцмережі Х.

Що сказав Рафінья про "Золотий м’яч-2026"

Бразилець з-поміж інших виділив 19-річного півзахисника команди Гансі Фліка Ламіна Ямаля.

Ламін Ямаль має з величезним відривом виграти "Золотий м'яч". Він має чудову статистику, виграв трофеї з клубом і чемпіонат світу. Люди готові платити скільки завгодно, аби побачити його гру, і я теж заплатив,

– сказав Рафінья.

Зазначимо, що Ямаль є у списку з 30 претендентів, а ось Рафінья дещо несподівано не потрапив у число найкращих гравців світу.

У сезоні 2025/26 Ямаль здійснив 42 результативні дії за системою "гол+пас" у 45 офіційних іграх за Барселону. У складі команди йому підкорився чемпіонат Іспанії. Влітку він став чемпіоном світу разом з національною збірною.

Що відомо про "Золотий м’яч-2026"

Жоден представник України не потрапив до фінальної 30-ки претендентів.

Переможця "Золотого м'яча" визначать за підсумками голосування представників світових футбольних медіа. Нагадаємо, офіційна церемонія вручення головної індивідуальної нагороди відбудеться 26 жовтня в Лондоні. Там будуть оголошені переможці всіх номінацій.

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