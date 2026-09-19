Бразильский вингер Рафинья считает, что его одноклубник в октябре должен получить главную индивидуальную футбольную награду. Слова футболиста приводит аккаунт Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Что сказал Рафинья о "Золотом мяче-2026"

Бразилец среди прочих выделил 19-летнего полузащитника команды Ганси Флика Ламина Ямаля.

Ламин Ямаль должен с огромным отрывом выиграть "Золотой мяч". У него отличная статистика, он выиграл трофеи с клубом и чемпионат мира. Люди готовы платить сколько угодно, чтобы увидеть его игру, и я тоже заплатил,

– сказал Рафинья.

Отметим, что Ямаль входит в список из 30 претендентов, а вот Рафинья несколько неожиданно не попал в число лучших игроков мира.

В сезоне 2025/26 Ямаль совершил 42 результативных действия по системе "гол+пас" в 45 официальных матчах за Барселону. В составе команды он завоевал чемпионат Испании. Летом он стал чемпионом мира вместе с национальной сборной.

Что известно о "Золотом мяче-2026"

Ни один представитель Украины не попал в финальную 30-ку претендентов.

Победитель "Золотого мяча" будет определен по итогам голосования представителей мировых футбольных СМИ. Напомним, официальная церемония вручения главной индивидуальной награды состоится 26 октября в Лондоне. Там будут объявлены победители всех номинаций.

О своем фаворите рассказывал также Дэвид Бекхэм.