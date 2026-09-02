На US Open повторили рекорд України: Світоліна та Костюк можуть встановити новий

Українські тенісистки продемонстрували солідний результат у першому колі US Open. Відбулось повторення національного рекорду.

Наші землячки продовжують боротьбу на тенісних кортах у Нью-Йорку. Про їх успіхи у стартовому раунді повідомляє 24 Канал.

Як грають українки на US Open-2026

У перший день осені на турнірі успішно розпочали свій шлях Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Юлія перемогла німкеню Еллу Зайдель – 6:2, 6:2, а Олександра виявилась сильнішою за американку Різ Брантмаєр – 6:4, 6:4.

У наступному раунді змагань вони доєднались до Еліни Світоліної та Марти Костюк, які вдало стартували ще у неділю 30, серпня.

Після проходу у наступний раунд четверо українок повторили національний рекорд на US Open. У 2020-му до другого кола також пробивались 4 спортсменки з України. Тоді це були: Катерина Баіндл, Катерина Володько, Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Що далі на US Open-2026

Під час "ковідного" Відкритого чемпіонату США до третього раунду потрапила лише Марта Костюк, тож ще один рекорд може бути побитим, якщо свої матчі виграють бодай 2 тенісистки з України.

Це може відбутись уже у середу, 2 вересня, коли виступлять Костюк та Світоліна. Марта розпочне свій поєдинок проти Слоан Стівенс о 20.00 за київським часом.

Еліна вийде на корт не раніше ніж о 00.30 3 вересня. Її суперницею буде Мая Джоїнт з Австралії.