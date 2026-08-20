Яремчуку вказали на двері: Олімпіакос вирішив позбутися форварда збірної України
Роман Яремчук змушений шукати нову команду. Грецький Олімпіакос більше не розраховує на українського нападника.
Українець опинився серед футболістів, яких клуб планує відпустити цього літа. Рішення щодо майбутнього 30-річного форварда вже ухвалив головний тренер команди Хосе Луїс Менділібар, пише Sport24.
Яремчук не входить у плани тренера
Наставник Олімпіакоса визначив гравців, на яких розраховуватиме в новому сезоні. У цьому списку не знайшлося місця Роману Яремчуку, тож українцю доведеться шукати варіанти для продовження кар'єри в іншому клубі.
Разом із форвардом збірної України грецький клуб планує попрощатися ще з двома нападниками. Команду також залишать іранець Мехді Таремі, який, за інформацією джерела, продовжить кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії, та бразилець Клейтон.
Яремчук приєднався до Олімпіакоса у липні 2024 року. За грецьку команду нападник провів 49 матчів, у яких забив 14 голів і віддав п'ять результативних передач.
Де може продовжити кар'єру українець
Останній сезон Яремчук провів не лише в Греції. Українець виступав за французький Ліон на правах оренди, де в 14 матчах Ліги 1 відзначився п'ятьма голами та одним асистом.
Тепер форварду доведеться знову шукати клуб. Попри втрату місця в основі Олімпіакоса, досвід Яремчука та його виступи за збірну України можуть зробити нападника цікавим варіантом для інших команд.
Для 30-річного футболіста це вже не перший серйозний поворот у кар'єрі за останні роки. Яремчук раніше виступав у чемпіонатах Бельгії, Португалії, Італії, Англії, Франції та Греції.