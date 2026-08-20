Украинец оказался в числе футболистов, которых клуб планирует отпустить этим летом. Решение о будущем 30-летнего нападающего уже принял главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар, пишет Sport24.

Яремчук не входит в планы тренера

Наставник Олимпиакоса определил игроков, на которых будет рассчитывать в новом сезоне. В этом списке не нашлось места Роману Яремчуку, поэтому украинцу придется искать варианты для продолжения карьеры в другом клубе.

Вместе с форвардом сборной Украины греческий клуб планирует расстаться еще с двумя нападающими. Команду также покинут иранец Мехди Тареми, который, по информации источника, продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, и бразилец Клейтон.

Яремчук присоединился к Олимпиакосу в июле 2024 года. За греческую команду нападающий провел 49 матчей, в которых забил 14 голов и отдал пять голевых передач.

Где может продолжить карьеру украинец

Последний сезон Яремчук провел не только в Греции. Украинец выступал за французский Лион на правах аренды, где в 14 матчах Лиги 1 отличился пятью голами и одной голевой передачей.

Теперь нападающему придется снова искать клуб. Несмотря на потерю места в основном составе Олимпиакоса, опыт Яремчука и его выступления за сборную Украины могут сделать нападающего интересным вариантом для других команд.

Для 30-летнего футболиста это уже не первый серьезный поворот в карьере за последние годы. Яремчук ранее выступал в чемпионатах Бельгии, Португалии, Италии, Англии, Франции и Греции.