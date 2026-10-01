Португальський футболіст Кріштіану Роналду залишається в епіцентрі футбольних подій навіть попри свій вік та виступи не в Європі. Нападник Аль-Насра був викликаний у збірну на вересневі та жовтневі матчі Ліги націй.

Втім, цей період перебування у національній команді завершився скандалом для CR7. 41-річний гравець вступив у конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем, повідомляє A Bola.

Що чекає на Роналду

Причиною став невихід Роналду на матч 2-го туру проти Норвегії. Коуч начебто обіцяв 41-річному футболісту бодай 30 хвилин ігрового часу, але нападник просидів на лаві запасних всю зустріч.

Після цього між Роналду та Жезушем відбулась розмова у присутності голови федерації футболу Педро Проенси. Внаслідок неї Кріштіану самовільно залишив розташування збірної Португалії.

Португальські ЗМІ повідомляють, що за цей демарш Роналду отримає покарання. Футболісту загрожує фінансовий штраф, а також відсторонення від матчів збірної.

Цей термін може становити від одного до шести місяців. Саме таке покарання передбачене за самовільний від'їзд зі збірної Португалії без поважних причин.

Також повідомлялось, що Роналду очікував публічних вибачень від Жезуша за те, що не випустив його у грі з Норвегією. Натомість тренер не тільки не зробив цього, а ще й повідомив, що Кріштіану не потрапить у заявку на наступну зустріч проти Данії.

Як Роналду виступав за Португалію

Нагадаємо, що Португалія виграла у Норвегії з рахунком 2:1 завдяки голам Феліша та Рамуша. Лузітани мають максимум очок після двох турів (6), тоді як у Норвегії та Данії – по три бали.

За всю історію Роналду награв аж 234 матчі за збірну Португалії, оформивши 146 голів. Він допоміг піренейцям виграти Євро-2016, а також двічі тріумфувати в Лізі націй.