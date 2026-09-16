Влітку клуб вчергове розчарував португальську зірку своєю трансферною кампанією. Роналду зрозумів, що настав час повертатися до Європи, пише 24 Канал.

Чому Роналду вирішив залишити Аль-Наср

За словами саудівських інсайдерів, Кріштіану знову залишився обурений та спустошений через те, як слабко Аль-Наср провів літнє міжсезоння, обмежившись лише одним придбанням через фінансові проблеми – контракт підписали з Саму Коштою.

Роналду вже не вперше втрачає мотивацію через те, що відбувається за межами поля – він навіть влаштував пів року тому своїй команді бойкот, пропускаючи тренування та матчі через те, що Аль-Наср не може собі дозволити купувати зірок, як деякі інші клуби саудівської Про-ліги.

Терпець КріРо цього разу увірвався остаточно: він збирається припинити свою співпрацю з клубом вже найближчого трансферного вікна, тобто взимку.

Куди піде Роналду з Аль-Насра

Кріштіану хотів би, щоб його останній танець був у Європі. Ідеальним варіантом для себе він вважає лісабонський Спортінг – команду, з якої починався його шлях до вершин.

Роналду все ще мріє досягнути позначки у 1000 голів за кар'єру. Також він міг би перевершити власний рекорд за результативністю у Лізі чемпіонів: зараз у нього 140 результативних ударів у головному єврокубку у 183 матчах. У Спортінга, до речі, справи поки йдуть непогано: португальці в основному раунді розпочали перемогою над Галатасараєм.