Летом клуб в очередной раз разочаровал португальскую звезду своей трансферной кампанией. Роналду понял, что пришло время возвращаться в Европу, пишет 24 Канал.

Почему Роналду решил покинуть Аль-Наср

По словам саудовских инсайдеров, Криштиану вновь остался возмущенным и опустошенным из-за того, как слабо "Аль-Наср" провел летнее межсезонье, ограничившись лишь одним приобретением из-за финансовых проблем – контракт подписали с Саму Коштой.

Роналду уже не в первый раз теряет мотивацию из-за того, что происходит за пределами поля – он даже устроил своей команде бойкот, пропуская тренировки и матчи из-за того, что "Аль-Наср" не может себе позволить покупать звезд, как некоторые другие клубы саудовской Про-лиги.

Терпение КриРо на этот раз окончательно лопнуло: он собирается прекратить сотрудничество с клубом уже в ближайшее трансферное окно, то есть зимой.

Куда уйдет Роналду из Аль-Насра

Криштиану хотел бы, чтобы его последний танец состоялся в Европе. Идеальным вариантом для себя он считает лиссабонский "Спортинг" – команду, с которой начинался его путь к вершинам.

Роналду все еще мечтает достичь отметки в 1000 голов за карьеру. Также он мог бы побить собственный рекорд по результативности в Лиге чемпионов: сейчас на его счету 140 результативных ударов в главном еврокубке за 183 матча. У "Спортинга", кстати, дела пока идут неплохо: португальцы в основном раунде начали с победы над "Галатасараем".