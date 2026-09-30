Роналду продовжує скандалити: форвард покликав президента федерації, щоб розібратися з тренером

В Лізі націй 2026/2027 підійшов до завершення другий тур. Серед учасників елітного дивізіону є збірна Португалії, яка влітку змінила тренера.

Замість Роберто Мартінеса команду очолив Жорже Жезуш. Вже з перших же матчів у наставника виник конфлікт із головною зіркою збірної Кріштіану Роналду, повідомляє Record.

Що сталось між Роналду та Жезушем

У першому турі із Вельсом нападник відіграв 67 хвилин, а ось проти Норвегії футболіст просидів на лаві запасних. Це рішення сильно обурило Кріштіану.

Він залишив поле незадоволеним. Після матчу в ЗМІ почала потрапляти інформація про напруженість між Роналду та Жезушем. Начебто коуч обіцяв зірці Аль-Насра випустити його бодай на 30 хвилин.

У підсумку довелось втручатися президенту Федерації футболу Португалії. Педро Проенса прибув 30 вересня у Копенгаген, хоча його команда гратиме там проти Данії 1 жовтня.

У чиновника запланована зустріч із Кріштіану та наставником команди, щоб обговорити ситуацію та помирити сторони. Зазначається, що Роналду пропустив післяматчеве тренування та займався в тренувальній залі.

Нагадаємо, що Португалія виграла у Норвегії з рахунком 2:1 завдяки голам Феліша та Рамуша. Лузітани мають максимум очок після двох турів (6), тоді як у Норвегії та Данії – по три бали.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду визначився з майбутнім щодо завершення кар'єри. Існує ймовірність, що португалець залишить Аль-Наср вже найближчої зими.