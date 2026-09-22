Не только тренер: что известно о деятельности Александра Шовковского за пределами футбола

Недавно внимание футбольной общественности привлекла ситуация с предполагаемой проверкой Александра Шовковского со стороны НАБУ. В сети заговорили о частном тире бывшего футболиста и тренера.

Александр Шовковский уже почти год не занимается футболом. Правда, в его жизни есть и совершенно другие сферы деятельности, пишет 24 Канал.

Что известно о тире Александра Шовковского

В пятницу, 18 сентября, пресс-служба НАБУ прокомментировала ситуацию вокруг стрелкового тира в Киеве, связанного с семьей известного футболиста.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отметили, что делом занимается полиция, а сам Шовковский подробно объяснял свою позицию в социальных сетях еще весной.

Стрелковая деятельность – далеко не единственное увлечение Александра.

Чем еще занимается Шовковский

Бывший вратарь Динамо недавно рассказывал, как проводит свободное время вне футбола. Говорил об изучении английского языка и просмотре футбольных матчей.

Однако не секрет, что Шовковский – давний мотолюбитель. В социальных сетях 51-летнего спортсмена нередко можно увидеть на двухколесных.

В налоговой декларации Александра Владимировича за 2024 год мы видим, что ему принадлежат: Harley Davidson Fltruse Road Glide (2015 год) и BMW R1200GS (2016 год).

Бывший тренер Динамо любит кататься на мотоциклах / фото из инстаграма Шовковского

В деятельности Шовковского есть также и политический вектор – он является депутатом Киевсовета от партии "УДАР" Виталия Кличко. Туда он попал после выборов 2020 года, под вторым номером в партии.

Как Шовковский руководил Динамо

Напомним, что до работы в качестве главного тренера "Динамо" Александр работал помощником тренера сборной Украины в штабе Андрея Шевченко до 2021 года.

После этого Шовковский вернулся в Динамо и стал ассистентом Мирчи Луческу. Когда румын покинул свой пост, именно Александра назначили главным тренером киевлян.

За время работы в киевском клубе он провел во главе Динамо 93 матча, выиграл 55 из них, поэтому его процент побед составляет 59,1%.