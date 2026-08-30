Клуб АПЛ возобновил переговоры по поводу Мудрика: ранее Челси отказался отпускать украинца в этот клуб

Кандидатура Михаила Мудрика по-прежнему пользуется популярностью в последние дни летнего трансферного окна. К возможности подписания вингера Челси вернулся клуб из Премьер-лиги.

Михаил Мудрик может провести сезон 2026/27 в составе Лидса, несмотря на предыдущий срыв переговоров. Об этом написал журналист Бен Джейкобс.

Что известно о трансфере Мудрика

После возвращения украинского футболиста и снятия с него допинговой дисквалификации будущее Михаила стало популярной темой для обсуждения.

По информации источника, наш соотечественник сейчас находится на распутье, но имеет четкий план относительно продолжения карьеры.

Михаил Мудрик, как и прежде, предпочитает остаться в Англии, несмотря на возможность аренды в Страсбурге. Лидс не исключает возможности сделать новое предложение, несмотря на тупиковую ситуацию в переговорах в минувшие выходные. Другие клубы Премьер-лиги также проявляют интерес,

– говорится в сообщении.

Отметим, что технически его переход в клуб с востока Франции является самым простым, поскольку Страсбург принадлежит тому же владельцу, что и Челси. Это облегчает переговоры между руководством и гарантирует Мудрику место в составе.

Есть ли у Мудрика альтернатива

Пока что чаще говорят именно о подписании договора аренды украинского спортсмена. Однако при наличии выгодного предложения по вингеру Челси может окончательно с ним расстаться.

Среди английских клубов, помимо Лидса, интерес к футболисту проявляют Брентфорд, Ковентри и Тоттенхэм.

Летнее трансферное окно в Англии "закроется" 1 сентября в 19:00 по местному времени.