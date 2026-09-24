Известно, почему Довбик решил не ехать в сборную Украины

Артем Довбик решил остаться в Болонье во время международной паузы. Нападающий не присоединился к сборной Украины, поскольку хотел полностью восстановиться после мышечной травмы.

Решение не было спонтанным – футболист несколько дней обдумывал ситуацию. В итоге Довбик решил не рисковать здоровьем ради ближайших матчей национальной сборной, пишет Sos Fanta.

Довбик несколько дней колебался

Как сообщает источник, украинский нападающий понимал, что в начале сбора не сможет полноценно помочь команде. Поэтому после нескольких дней раздумий футболист решил остаться в расположении Болоньи.

Довбик пропустил матч против Торино из-за мышечной проблемы. Поэтому дополнительная нагрузка во время международной паузы могла создать риск повторной травмы.

Нападающий в итоге "отложил эмоции" и принял решение, руководствуясь прежде всего состоянием своего здоровья. Он решил не торопиться с возвращением на поле и использовать паузу для полноценного восстановления.

Болонья рассчитывает на украинца

Оставшись в Италии, Довбик сможет спокойно пройти восстановление и подготовиться к следующим матчам клуба. В Болонье рассчитывают, что украинец будет готов помочь команде после международного перерыва.

Итальянское издание подчеркивает важность нападающего для клуба. Во многом от того, что сможет дать Довбик после возвращения, будут зависеть выступления Болоньи в чемпионате.

Напомним, новым главным тренером Болоньи стал 42-летний итальянец Раффаэле Палладино. В прошлом сезоне специалист возглавлял Аталанту.