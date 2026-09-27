Россия атаковала дроном стадион "Металлист" в Харькове: фото последствий удара

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины, обстреливая гражданскую инфраструктуру. Среди целей оккупантов есть даже спортивные сооружения.

В ночь на 27 сентября враг нанес массированную атаку на Харьковскую область и сам областной центр. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Что произошло на стадионе "Металлист"

К сожалению, среди пострадавших объектов оказался и главный спортивный объект региона. Российские террористы поразили стадион "Металлист" в Слободском районе.

Террористы использовали FPV-дрон, который совершил атаку на одно из офисных помещений арены. В результате удара были повреждены фасад стадиона и одно из окон.



Россия совершила атаку на стадион "Металлист" / фото Харьковской ОГА

О пострадавших не сообщается. Однако во время атак на Харьковскую область в ночь на 27 сентября погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Напомним, что в начале августа Россия атаковала беспилотником стадион "Черноморец" в Одессе. На арене разрушена часть крыши и несколько офисных помещений. Тем не менее арена продолжает принимать матчи УПЛ после этого.