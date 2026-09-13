Украинец Явгусишин удивил своей подготовкой к важному турниру: что о нем говорит легенда сумо

Украинский сумоист Даниил Явгусишин, известный под псевдонимом Аонишики Арата, вызвал бурную дискуссию в Японии. В этой дальневосточной стране удивил его подход к важному турниру.

Уроженец Винницкой области борется за высшее звание в сумо – йокодзуну. Его тактика на тренировках удивила известного сумоиста и тренера Кисеносато, пишет Sponichi.co.jp.

Что говорят о Явгусишине

В авторской колонке Кисеносато отметил, что 22-летний Аонишики должен стать примером для молодых спортсменов, потому что решил немного "приберечь силы" для важного турнира.

Он почти не тренировался в сумо перед этим турниром. Можно сказать, что это обычное дело, но я хочу, чтобы он был примером для молодых борцов во многих отношениях. Он еще молод, поэтому я думаю, что ему следует наращивать свои резервы, чтобы иметь долгую карьеру,

– говорится в посте Кисеносато.

Сообщается, что во время тренировочного сбора украинец боролся преимущественно с секитори – представителями четвертого ранга в сумо.

Что дальше для Аонишики

Чтобы получить статус йокодзуны, самый высокий в сумо, украинцу нужно победить еще в двух турнирах подряд.

Следующим турниром для Аонишики станет Aki basho, который пройдет в Токио с 13 по 27 сентября.

Отметим, что звание йокодзуны ранее не получал никто из сумоистов, имеющих отношение к Украине.