"Это еще не конец": Явгусишин откровенно прокомментировал исход схватки на Aki Basho 2026

Украинский борец сумо Даниил Явгусишин борется за победу в престижном турнире Aki Basho 2026. Наш земляк поделился своими впечатлениями о десятом поединке в рамках соревнований.

На данный момент уроженец Винницкой области имеет на счету семь побед в десяти поединках. Об победе над японцем Чураноуми украинец рассказал сайту Nikkan Sports.

Что говорил Явгусишин о своей победе

Украинец, выступающий под именем Аонишики, отметил, что ему пришлось сразиться с сильным спортсменом.

Чураноуми – опытный борец сумо. Я не думал, что все закончится, даже если я схвачу его за пояс. Я рад, что в итоге смог занять свою позицию. Турнир еще не закончился, поэтому я хочу выкладываться на полную до самого конца,

– сказал 22-летний Явгусишин.

Соревнования в Токио продлятся до 27 сентября. На данный момент лидирует с результатом 9-1 йокозуна Оносато, но в последние дни соревнований сильнейшие сумоисты будут сражаться друг с другом. Поэтому турнирная таблица будет меняться.

Что дальше для Аонишики

Чтобы получить статус йокодзуны, самый высокий в сумо, украинцу нужно победить в двух соревнованиях подряд. Первым из таких стартов может стать именно Aki Basho 2026.

Отметим, что звание йокодзуны ранее не получал никто из сумоистов, имеющих отношение к Украине.

Ранее легендарный сумоист и тренер Кисеносато выразил восхищение подготовкой Даниила к соревнованиям.