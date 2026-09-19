"Это безумие": в Германии резко призвали президента ФИФА к отставке

У Джанни Инфантино появляется все больше противников в связи с его деятельностью на должности. Многие ожидают, что глава мирового футбола покинет свой пост.

Из столицы Германии также раздались призывы к тому, что швейцарец уволит своего вице-президента. О позиции вице-президента Немецкого союза рассказывает 24 Канал.

Что говорил Вацке об Инфантино

Свою позицию вице-президент DFB, а также президент дортмундской Боруссии Ганс-Йоахим Вацке высказал на фестивале искусственного интеллекта в Берлине.

Он должен уйти без всяких "если", "но" и "тем не менее". Ситуация с Премией мира ФИФА – он сам придумал эту награду и сам решил вручить ее президенту США Дональду Трампу. Нельзя просто что-то придумать самостоятельно, а потом об этом объявить. Это безумие,

– сказал Вацке журналистам.

Вацке добавил, что существуют как минимум две причины для смены президента ФИФА: история с приостановкой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна во время чемпионата мира-2026 и план продать часть прав на проведение ЧМ частным инвесторам.

Что происходит с Инфантино и ФИФА

На данный момент известно, что УЕФА активно лоббирует бойкот президента ФИФА, если тот решит принять участие в очередных выборах в марте 2027 года.

В качестве одного из инструментов противодействия Инфантино в Европе рассматривают проект создания нового турнира с КОНКАКАФ – конфедерацией, объединяющей страны Северной и Центральной Америки.