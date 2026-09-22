Формулы-1 станет меньше: организаторы приняли важное решение относительно гран-при на сезон 2027 года

Сезон Формулы-1 2026 года приближается к завершению. Организаторам осталось провести всего девять Гран-при, но они уже готовятся к новому сезону.

В 2027 году FIA запланировала 24 гонки, при этом на десяти из них будут проводиться также спринтерские заезды. Кроме того, комиссия Формулы-1 приняла еще одно ключевое решение относительно этапов следующего сезона, сообщает Autoracer.

Что изменится в Формуле-1

Организаторы решили сократить продолжительность классических Гран-при. В настоящее время стандартная длина каждого этапа Формулы-1 составляет около 305 километров.

Со следующего же сезона эта обязательная дистанция сократится до 290 километров. Сообщается, что такой шаг связан с обновлениями силовых агрегатов, которые вступят в силу в 2027 году.

Команды должны изменить соотношение мощности двигателя и электродвигателя. Кроме того, должны измениться работа системы рекуперации и механизм расхода топлива.

Таким образом, каждая трасса в 2027 году будет включать на 2–3 круга меньше, чем в 2026 году. В настоящее время меньше всего кругов проходит на Гран-при Бельгии (44), тогда как этап в Нидерландах длится 72 круга.

Исключением из этого правила является Гран-при Монако, где болиды преодолевают всего 265 километров, но за рекордные 78 кругов. Вероятно, трасса в Монте-Карло не претерпит изменений из-за нового правила.

Отметим, что действующим лидером индивидуального зачета пилотов является гонщик Мерседес Андреа Кими Антонелли. Он на целых 81 балл опережает своего напарника по команде Джорджа Расселла. Топ-тройку замыкает Льюис Хэмилтон из Феррари.