Из-за рекламы самолета: Голанд подал в суд на авиакомпанию

Норвежский футболист Эрлинг Голанд подал в суд на авиакомпанию. Она использовала его образ в своих социальных сетях.

Об этом сообщает норвежское издание VG. В иске говорится, что авиакомпания Norwegian Air Shuttle ASA незаконно использовала образ игрока.

Что именно произошло

Во время чемпионата мира 2026 года авиакомпания опубликовала в своих соцсетях рекламную кампанию по продаже билетов на рейсы во время мундиаля. Это фото компания сопроводила подписью: "Мы еще никогда не были настолько норвежскими".



Изображение самолета "с хвостиком Голанда" в рекламной кампании норвежской авиакомпании / Фото из соцсетей

Позже авиакомпания удалила этот пост из своих социальных сетей. А также удалила другие публикации с участием футболиста.

Именно из-за этого Голанд и его британская компания York Promotions Ltd подали иск к авиакомпании в суд. Адвокат футболиста Томас Хаген отметил, что речь идет о незаконном использовании образа футболиста в ходе рекламной кампании авиабилетов.

В самой компании подтвердили, что получили иск от игрока "Манчестер Сити". Однако сути претензий не понимают. Представители авиакомпании подчеркнули, что летом, как и все норвежцы, поддерживали свою сборную на чемпионате мира, а публикации в соцсетях были спонтанными, основанными на трендах в соцсетях.

Как выглядит Голанд сейчас

Интересно, что после чемпионата мира Эрлинг Голанд изменил свой образ. Он обрезал свой узнаваемый хвостик. Это шокировало фанатов и даже заставило Ибрагимовича ругаться матом.

Сейчас Голанд находится в расположении сборной Норвегии, которая играет в Лиге Наций. Норвежцы обыграли Данию, но уступили валлийцам и португальцам. Кстати, именно матч "Норвегия – Португалия" спровоцировал скандал в пиренейской сборной, из-за которого Роналду покинул лагерь национальной сборной.