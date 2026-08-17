"Это просто футбол": Забарный лаконично прокомментировал поражение в Суперкубке Франции

Илья Забарный прокомментировал поражение своей команды в матче с Лансом (0:1) в рамках Суперкубка Франции. Футболист ПСЖ уверен, что команда могла победить.

Защитник сборной Украины Илья Забарный отреагировал на неутешительный для своей команды результат в матче за Суперкубок Франции. Его слова в социальной сети X приводит журналистка Дуния Месли.

Что сказал Забарный после поражения от Ланса

Илья рассказал, что во время перерыва, несмотря на отставание в счете (0:1), главный тренер ПСЖ Луис Энрике был доволен действиями своих подопечных.

Наставник команды говорил, что при такой игре им обязательно удастся сравнять счет, сообщил Забарный. Защитник также объяснил, почему этого так и не удалось сделать.

Это просто футбол. Если ожидать, что ты будешь выигрывать каждый матч, то это будет неинтересно. Сегодня, имея свои моменты, мы не забили,

– отметил Забарный.

Добавим, что наш земляк отыграл в матче все 90 минут и, по оценкам многих статистических порталов, действовал лучше, чем в среднем у футболистов парижан.

Что дальше для Забарного и ПСЖ

Уже на этой неделе клуб ждет старт национального чемпионата. В воскресенье, 23 августа, ПСЖ примет Ренн. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

В течение длительного времени в СМИ обсуждается возможность того, что еще до конца лета 23-летний украинец пополнит ряды Ливерпуля или Челси.