Итаума – Хргович: в котором часу смотреть онлайн бой за титул IBF

Мозес Итаума и Филип Хргович 29 августа сразятся за вакантный титул IBF, который до недавнего времени принадлежал Александру Усику. Следить за боем можно онлайн в Украине.

Вечером 29 августа определится обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) по версии IBF. Где в Украине смотреть вечер бокса Мозес Итаума – Филип Хргович, сообщил медиасервис MEGOGO.

Кто покажет бой Итаума – Хргович

Вечер поединков от компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions состоится в Лондоне на "O2 Arena". В Украине трансляцию спортивного мероприятия будет осуществлять MEGOGO.

Начало главного поединка вечера ожидается около 00:00. Для украинской аудитории вечер бокса прокомментируют Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

Трансляция будет доступна по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и всем пакетам MEGOPACK. Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", а также на собственном канале MEGOGO Гонг и на отдельном всплывающем канале в разделе "Телевидение".

Что еще смотреть во время вечера Итаума – Хргович

Помимо чемпионского боя украинскую публику заинтригует и со-главное событие вечера. Около 23:00 по киевскому времени на ринг выйдет украинец Денис Беринчик.

Бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2 килограмма) сразится с британцем Сэмом Ноксом за пояс WBO International.

Общая же трансляция начнется еще раньше – в 20:15, с предматчевой студии.