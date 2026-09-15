Не Магучих: в НОК назвали лучшую спортсменку Украины
Национальный олимпийский комитет определился с наградой лучшей украинской спортсменке августа. Несмотря на завоеванное золото чемпионата Европы, Ярослава Магучих, по мнению НОК, не смогла превзойти другую спортсменку.
Экспертная Рада была больше всего впечатлена выступлениями нашей представительницы в гребле на байдарках и каноэ. Титул завоевала трехкратная олимпийская призерка, пишет 24 Канал.
Кто лучшая спортсменка августа в Украине
Награда досталась Людмиле Лузан, которая стала чемпионкой мира в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров и добавила к этому серебряную медаль в паре с Анастасией Рыбачок в каноэ-двойке на 500 метров во время чемпионата мира в польском Познани.
Лузан – одна из самых титулованных спортсменок Украины за всю историю. В ее активе три олимпийские медали: серебро и бронза в Токио-2020 и серебро в Париже-2024. Всего она уже 9-кратная чемпионка мира, имеет 13 наград различного уровня на чемпионатах мира и 16 различных медалей на чемпионатах Европы.
В 2025 году Людмила Лузан была признана лучшей спортсменкой года по версии НОК. Этому способствовал то, что она завоевала на чемпионате мира четыре золотые медали – во всех дисциплинах, в которых принимала участие.
Могла ли претендовать на звание лучшей Ярослава Магучих
Ярослава выполнила главную задачу на август – выиграла чемпионат Европы, который принимал британский Бирмингем.
Однако выступления на других соревнованиях, в частности на этапах "Бриллиантовой лиги", оставляли желать лучшего. Она одержала победу на этапе в Силезии, однако в Цюрихе даже не поднялась на пьедестал почета.
В итоге Магучих завершила сезон на мажорной ноте, став первой в истории абсолютной чемпионкой мира. Но за это достижение НОК может отметить легкоатлетку уже в ходе выбора лучшей спортсменки сентября.