Не Магучих: в НОК назвали лучшую спортсменку Украины

Национальный олимпийский комитет определился с наградой лучшей украинской спортсменке августа. Несмотря на завоеванное золото чемпионата Европы, Ярослава Магучих, по мнению НОК, не смогла превзойти другую спортсменку.

Экспертная Рада была больше всего впечатлена выступлениями нашей представительницы в гребле на байдарках и каноэ. Титул завоевала трехкратная олимпийская призерка, пишет 24 Канал.

Кто лучшая спортсменка августа в Украине

Награда досталась Людмиле Лузан, которая стала чемпионкой мира в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров и добавила к этому серебряную медаль в паре с Анастасией Рыбачок в каноэ-двойке на 500 метров во время чемпионата мира в польском Познани.

Лузан – одна из самых титулованных спортсменок Украины за всю историю. В ее активе три олимпийские медали: серебро и бронза в Токио-2020 и серебро в Париже-2024. Всего она уже 9-кратная чемпионка мира, имеет 13 наград различного уровня на чемпионатах мира и 16 различных медалей на чемпионатах Европы.

В 2025 году Людмила Лузан была признана лучшей спортсменкой года по версии НОК. Этому способствовал то, что она завоевала на чемпионате мира четыре золотые медали – во всех дисциплинах, в которых принимала участие.

Могла ли претендовать на звание лучшей Ярослава Магучих

Ярослава выполнила главную задачу на август – выиграла чемпионат Европы, который принимал британский Бирмингем.

Однако выступления на других соревнованиях, в частности на этапах "Бриллиантовой лиги", оставляли желать лучшего. Она одержала победу на этапе в Силезии, однако в Цюрихе даже не поднялась на пьедестал почета.

В итоге Магучих завершила сезон на мажорной ноте, став первой в истории абсолютной чемпионкой мира. Но за это достижение НОК может отметить легкоатлетку уже в ходе выбора лучшей спортсменки сентября.