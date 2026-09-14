Магучих стоя аплодировала сопернице Дорощук после рекордного прыжка

В Будапеште в последний день Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике мужчины соревновались в прыжках в высоту. Олег Дорощук не смог войти в тройку лидеров, а победа досталась олимпийскому чемпиону.

За событиями в этом секторе наблюдала Ярослава Магучих, которая двумя днями ранее уже стала первой в истории абсолютной чемпионкой мира. Украинка высоко оценила выступление итальянского спортсмена, пишет 24 Канал.

Кто стал абсолютным чемпионом в прыжках в высоту

Джанмарко Тамбери к титулу олимпийского чемпиона Токио-2020 добавил и звание абсолютного чемпиона мира. Спортсмену удалось преодолеть планку на высоте 2 метра 37 сантиметров – это лучший результат сезона. Сделал он это со второй попытки.

После завоевания золота в секторе Тамбери решил попробовать повторить личный рекорд и заявил 2,41. Однако все три попытки на этой высоте оказались неудачными. Несмотря на это, трибуны в Будапеште провожали итальянца овациями, к которым присоединилась и украинка Ярослава Магучих.

Магучих аплодирует Тамбери на Абсолютном чемпионате мира: смотрите видео

Как выступил Олег Дорощук

Лидеру мирового рейтинга на этот раз не удалось завоевать титул. Украинец прыгнул на 2 метра 26 сантиметров, показав такой же результат, как и Эрик Портильо из Мексики. Но у нашего соотечественника было больше попыток, поэтому он оказался за пределами топ-3.