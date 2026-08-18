Свитолина сыграет с Монфисом на US Open: в сетке также присутствуют Джокович, Соболенко и другие звезды

Первая ракетка Украины по теннису Элина Свитолина выступит в смешанном парном разряде на US Open. Для нее этот турнир станет семейным.

Программу Открытого чемпионата США по теннису в 2026 году откроют смешанные пары. В список участников вошли Элина Свитолина и Гаэль Монфис, сообщил официальный сайт турнира.

Что известно о Свитолиной и Монфисе на US Open

В основной части турнира должны сыграть 16 смешанных пар. Вечером 17 августа по киевскому времени организаторы опубликовали 10 "двоек", которые вошли в основную сетку.

Пропуск от организаторов на эти соревнования получила пара Свитолина / Монфис. Еще две пары определят в ходе квалификации, а остальных участников отберут по принципу Wild card, как и украинско-французскую пару.

Список участников смешанного разряда US Open-2026 по состоянию на 18 августа

Отметим, что квалификационные матчи состоятся 24 августа, а основной раунд соревнований – 25 и 26 августа. Микс станет первым разрядом, в котором определятся чемпионы US Open-2026. Одиночники начнут свои матчи основной сетки 30 августа.

Почему выступление с Монфисом важно для Свитолиной

Сезон 2026 года станет последним в карьере 40-летнего Гаэля Монфиса. В Нью-Йорке обладатель 13 титулов ATP и бывшая шестая ракетка мира в последний раз сыграет на турнире серии Grand Slam. Произойдет это не только в мужском одиночном разряде, но и с женой в миксте.

Среди потенциальных участниц микста на Открытом чемпионате США остается Марта Костюк.

Ранее 15-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти заявлял о желании сыграть в Нью-Йорке с украинкой. Возможно, пара появится в сетке в ближайшие дни.