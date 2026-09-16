Мбаппе и Винисиус возмутили болельщиков Реала политическим высказыванием

Перед матчем с Эльче игроки мадридского Реала выразили поддержку жителям испанского города Сеута, страдающим от нелегальных мигрантов из Марокко. Специальные футболки надели все игроки стартового состава – но трое из них красноречиво показали, что сделали это неохотно.

Речь идет о звездах "бланкос" Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре, а также о новичке команды, защитнике Ибраиме Конате. Их поступок вызвал волну негатива со стороны болельщиков "Реала", пишет 24 Канал.

Что сделали звезды Реала во время предматчевой акции

Мбаппе, Винисиус и Конате закатали футболки таким образом, чтобы была видна лишь часть надписи о борьбе с нелегальными мигрантами. При первой же возможности все трое быстро сняли этот элемент одежды.

Вероятно, таким образом они выразили несогласие с позицией клуба. Сам Килиан Мбаппе является потомком выходца из Камеруна и женщины алжирского происхождения. Родители Ибраима Конате родом из Мали, у него была многодетная семья с восемью детьми. Что касается причин демарша Винисиуса, нет однозначной версии.

Сеута – эксклав Испании на территории Африки. Эта территория имеет сухопутную границу с Марокко и используется африканскими мигрантами для попыток незаконно попасть в Европу. Недавно местные жители пострадали от десятков тысяч нелегалов, которые одновременно попытались штурмовать город.

Как отреагировали болельщики

Болельщикам "Реала" поведение футболистов совсем не понравилось. В сети они начали оскорблять игроков, утверждая, что своей выходкой те оскорбили государство Испания, а также проявили неблагодарность по отношению к стране, где работают и зарабатывают баснословные деньги.

Во время следующего матча "Реала", который станет мадридским дерби с "Атлетико", болельщики призвали освистать Мбаппе, Конате и Винисиуса в наказание за неуважение.