Впервые за 18 лет: тренер сборной Португалии показательно проигнорировал Роналду

Криштиану Роналду впервые за 18 лет не вышел на поле в составе сборной Португалии в официальном матче, хотя был включен в заявку. Главный тренер Жорже Жезуш объяснил это неожиданное решение.

Португальцы во втором туре Лиги наций на выезде обыграли Норвегию со счетом 2:1. Их 41-летний капитан провел весь матч на скамейке запасных, хотя был готов выйти на поле, сообщает 24 Канал.

Жезуш решил не выпускать Роналду

После матча главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объяснил, почему решил оставить Криштиану Роналду в запасе.

Я думал выпустить его на полчаса, но по ходу матча возникали другие обстоятельства. Я решил, что это был не тот момент, когда его стоило выпускать. Впереди еще два матча,

– передает слова Жезуша A Bola.

Тренер подчеркнул, что дело не в желании поберечь ветерана. Роналду, по словам Жезуша, был полностью готов провести необходимое количество времени на поле.

Это было мое решение. Мне нужен был игрок с другими характеристиками,

– пояснил наставник Португалии.

Роналду может сыграть в следующем матче

Последний раз Роналду не выходил на поле в официальном матче сборной, находясь в заявке, еще на Евро-2008. Тогда Португалия уступила Швейцарии со счетом 0:2, а Криштиану остался на скамейке запасных.

На этот раз португалец не сыграл после того, как в предыдущем матче Лиги наций против Уэльса вышел в стартовом составе и провел на поле 67 минут.

При этом Жезуш заверил, что Роналду остается важной частью его планов. Тренер даже предположил, что нападающий может вернуться в стартовый состав уже в следующем матче.

Это не значит, что он больше не входит в мои планы – наоборот. Возможно, теперь в матче с Данией он сыграет,

– заявил Жезуш.

Роналду остается лучшим бомбардиром в истории сборных. На его счету 234 матча за Португалию, 146 голов и 45 голевых передач.

Следующий матч команда Жезуша проведет 1 октября против Дании.