Матчи сборной Украины будут транслироваться бесплатно – где смотреть онлайн

Вскоре сборная Украины начнет выступление в новом сезоне Лиги наций. Помимо матчей команды Андреа Мальдери в этом турнире, болельщики могут планировать просмотр футбола и на последующие годы.

Национальная сборная Украины по футболу получила официального транслятора как минимум на ближайшие два года. Об этом сообщил медиасервис MEGOGO.

Где смотреть матчи сборной Украины бесплатно

Именно этот медиасервис покажет предстоящие матчи "сине-желтых" в турнирах под эгидой УЕФА.

MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию в Украине нового цикла турниров национальных сборных УЕФА в 2026–2028 годах,

– говорится в сообщении.

Источник также добавляет, что матчи сборной можно будет посмотреть на OTT-платформе во всех подписках MEGOPACK и в подписке "Спорт", а также на телеканалах MEGOGO Футбол.

Кроме того, игры команды Андреа Мальдери будут доступны по подписке "Оптимальная" и бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

В 2027 году медиаресурс будет транслировать также отборочные матчи к чемпионату Европы в Великобритании и Ирландии. Еще через год – финальную часть Евро-2028.

С кем сыграет сборная Украины в Лиге наций

Свои следующие матчи Украина проведет уже в конце сентября. 25-го числа наша команда сыграет на выезде, соперником станет сборная Венгрии. Встреча пройдет в Будапеште. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Этот матч станет первым из шести, которые Украина проведет в группе Лиги наций в рамках дивизиона В. Также в нашу группу попали Грузия и Северная Ирландия.