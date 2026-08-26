Клуб из Австрии совершил невероятный камбэк против Селтика и впервые пробился в Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов 2026/2027 наступила пора решающих матчей квалификации. Во вторник, 25 августа, состоялись три встречи в рамках стадии плей-офф.

Два из них подарили болельщикам безумные эмоции и крутые камбэки. Впервые в основную стадию турнира пробился действующий чемпион Азербайджана Сабах, сообщает 24 Канал.

Как удивил Сабах

В предыдущем раунде команда уже совершила камбэк в матчах с датским Орхусом, выиграв 4:0 после счета 1:2 в первом матче. Теперь азербайджанцам пришлось отыгрываться с аналогичного счета в противостоянии с Хапоэлем из Беэр-Шевы.

На своем поле команда из Баку первой пропустила, но смогла вырвать победу со счетом 5:2. Для Сабаха это станет дебютом в основной стадии Лиги чемпионов.

Однако гораздо более впечатляющий камбэк удался австрийскому ЛАСКу. Команда в первом матче с разгромом уступила Селтику (0:3), у которого более сильный кадровый состав.

Обзор матча Сабах – Хапоэль Бейер-Шева: смотреть видео на Megogo

Что удалось сделать ЛАСКу

Как и Сабах, в домашнем матче ЛАСК пропустил первым, но после 30-й минуты начал возвращаться в игру. Подопечные Кюбауэра забили четыре гола в основное время, причем спасительный – аж на 90-й минуте.

Счет 4:1 перевел игру в дополнительное время, где австрийцы добили Селтик. Самуэль Адениран забил на 109-й минуте, а после этого еще и не реализовал пенальти.

Таким образом, Селтик вылетает в Лигу Европы, тогда как ЛАСК впервые в своей истории квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов. Также туда во второй раз подряд прошел норвежский Буде-Глимт, который во второй раз обыграл нидерландский Неймеген (3:1, 3:0).

Обзор матча ЛАСК – Селтик: смотреть видео на Megogo

Кто будет представлять Украину в ЛЧ

Напомним, от Украины в Лиге чемпионов будет играть Шахтер, который выбрал стадион для домашних матчей этого сезона. Донецкие не могут проводить еврокубковые игры дома из-за военного положения в Украине.

К слову, Шахтер может потерять ключевого игрока накануне старта Лиги чемпионов. Скауты Манчестер Юнайтед присматривались к Кауану Элиасу и могут сделать "горнякам" предложение этим летом.