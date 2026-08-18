Тренер Бенфики "разобрал" Судакова: в чем проблема футболиста сборной Украины

Главный тренер лиссабонского клуба Марку Силва подробно проанализировал игру полузащитника Георгия Судкова в стартовых матчах сезона. Он отметил как отрицательные, так и положительные моменты.

Во втором туре чемпионата Португалии 2026/27 Бенфика обыграла клуб Каза Пия (7:0). После матча тренер "орлов" рассказал о Судакове, пишет 24 Канал.

Что нужно Судакову для успеха в Бенфике

Марку Силва отметил, что украинский футболист обладает "специфическими характеристиками", но подчеркнул трудолюбие своего подопечного.

Он старается выкладываться на полную, но в некоторых моментах дела идут не так хорошо. Заметно, что он играет с излишним напряжением, а этого делать не стоит. Ему нужно немного наслаждаться игрой, ведь это игрок, который очень много работает – как с мячом, так и без него,

– сказал Сильва.

Тренер подчеркнул, что в будущем Георгий должен лучше направлять свою креативность и умение принимать решения в интересах команды.

Как складывается сезон для Судакова

Концовку прошлого сезона 23-летний футболист просидел на скамейке запасных, поскольку не подходил тогдашнему тренеру Жозе Моуринью. Под руководством Марку Сильвы в новом сезоне Судаков сыграл во всех шести матчах. На его счету одна результативная передача.

Уже 20 августа Бенфика примет датский Орхус в решающем раунде квалификации Лиги Европы. Матч запланирован на 22:00 по киевскому времени.