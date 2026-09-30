Костюк с восторгом рассказала о победе над Свитолиной: что произошло на "Ролан Гаррос"

Марта Костюк поделилась впечатлениями от выступлений в 2026 году. Вторая ракетка Украины по теннису рассказала, что ей больше всего запомнилось в текущем сезоне.

Теннисистка рассказала о матче, который надолго запомнился ей. Костюк поделилась своими впечатлениями об этой важной победе во время встречи с поклонниками в Киеве, пишет 24 Канал.

Что сказала Костюк

По словам Марты, знаковым для нее стал матч четвертьфинальной стадии на Открытом чемпионате Франции-2026, где ее соперницей была Элина Свитолина.

Самый яркий матч для меня был против Элины на "Ролан Гаррос". Это был очень серьезный матч, очень легендарный. Для меня даже вопрос не в том, что я его выиграла, для меня было вопросом то, как я его выиграла. Потому что я полностью взяла инициативу в свои руки в середине третьего сета и переломила ход игры,

– отметила украинка.

Марта Костюк в течение текущего сезона несколько раз обновила личный рекорд в мировом рейтинге и после US Open впервые в карьере вошла в топ-10. На "Ролан Гаррос" она завершила свое выступление в полуфинале.

По словам Костюк, она позитивно оценивает свои силы в качестве участницы крупнейших турниров.

Я понимаю, что благодаря этой агрессивной игре у меня есть возможность выиграть турнир Grand Slam. Для меня это был очень серьезный матч не столько с точки зрения самой победы, сколько с точки зрения того, как я это сделала,

– добавила Марта.

Сейчас украинка претендует на участие в итоговом турнире WTA, который в ноябре пройдет в Индиан-Уэллсе, США. Костюк занимает девятое место по набранным очкам в 2026 году.

Что происходит в карьере Марты Костюк

К сожалению, недавно 24-летняя теннисистка была вынуждена отказаться от выступлений за сборную Украины в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг, где наши землячки завоевали "серебро".

К сожалению, ей также пришлось сняться с турнира WTA 1000 в Пекине, который начнется уже в понедельник, 28 сентября.