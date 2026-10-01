Где бесплатно смотреть матч Украина – Северная Ирландия

Сборная Украины в пятницу, 2 октября, формально сыграет свой первый домашний матч в новом сезоне Лиги наций 2026/2027. В Словакии команда итальянского специалиста Андреа Мальдеры встретится с Северной Ирландией.

Матч состоится в Трнаве (Словакия) на стадионе имени Антона Малатинского и начнется в 21:45, сообщает 24 Канал.

Украина – Северная Ирландия: где смотреть матч

Официальным транслятором матчей Лиги наций является медиасервис MEGOGO, который покажет матч Украина – Северная Ирландия.

Но для того, чтобы посмотреть матч, не обязательно иметь подписку на OTT-платформе.

Следующий матч сборной Украины можно будет бесплатно посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Как посмотреть матч Украины онлайн

Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТВ + Кино" и "Спорт".

Трансляция также будет доступна в разделе "Спорт" и на отдельных временных каналах, которые появятся на платформе в день матча.

Результаты Украины в Лиге наций

Украина и Северная Ирландия выступают во втором по силе дивизионе Лиги наций – Лиге B. В первых двух матчах команды набрали по 4 очка.

"Сине-желтые" победили Венгрию, после чего сыграли вничью с Грузией. В то же время Северная Ирландия одолела Грузию, но поделила очки с венграми.

Что касается личных встреч, то Украина трижды побеждала своего следующего соперника и только один раз уступила. Еще два матча между Украиной и Северной Ирландией завершились вничью.