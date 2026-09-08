Михаил Мудрик совершит в сентябре еще одно большое возвращение

Украинец Михаил Мудрик уже успел сделать первые шаги на пути к полноценному перезапуску карьеры: стал игроком Тоттенхэма и провел на поле первые минуты в официальном матче. Теперь дело за возобновлением выступлений в сборной – и такой шанс у него появится уже совсем скоро.

Инсайдер Игорь Бурбас утверждает, что тренерский штаб национальной сборной Украины не упустит шанс усилить состав за счет Мудрика к осенним матчам, которые пройдут по новому интенсивному графику, пишет 24 Канал.

Мудрик возвращается в сборную

Украинская ассоциация футбола еще не обнародовала кадровые решения нового тренера сборной Андреа Мальдеры по матчам большого окна международных встреч, которое начнется в сентябре и продолжится в начале октября.

Однако журналистам уже стало известно, что Михаил Мудрик попадет в заявку и получит шанс впервые за полтора года сыграть в желтой футболке с трезубцем на груди.

На фоне традиционного для сборной кадрового дефицита на левом фланге атаки даже отсутствие у Мудрика игровой практики и неоптимальная физическая форма не могут помешать его вызову в основную команду.

График сборной на осень

Очередное "улучшение" от ФИФА привело к тому, что сборной Украины, как и остальным командам континента, придется стартовать в Лиге Наций в сумасшедшем темпе. За 11 дней команда должна провести сразу четыре матча.

25 сентября. Венгрия – Украина

28 сентября. Грузия – Украина

2 октября. Украина – Северная Ирландия

5 октября. Украина – Венгрия

При этом у Андреа Мальдери существуют немалые проблемы с составом: многие украинские игроки сейчас либо травмированы, либо утратили статус основных в своих клубах. А некоторые команды просто отказываются отпускать своих футболистов в сборную под предлогом лечения травмы.