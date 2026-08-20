В честь легенды Шахтера: Мудрик выбрал новый номер на сезон в Челси

Михаил Мудрик наконец-то может вернуться в профессиональный футбол. В конце июля с игрока Челси была снята дисквалификация.

Украинец уже успел сыграть в трех товарищеских матчах за Челси. Между тем лондонцы подали заявку на игроков на сезон 2026/2027, сообщает сайт Челси.

Какой номер у Мудрика

Благодаря этому стало известно, что Мудрик получил новый номер в команде. Теперь Михаил будет выступать под 33-м номером, под которым ранее он не играл.

Вероятно, вингер Челси выбрал этот номер в знак уважения к легенде Шахтера Дарио Срне. Хорват является спортивным директором донецкого клуба и был одним из активных сторонников Мудрика во время его дисквалификации.

В начале выступлений за Челси Михаил выбрал 15-й номер, а позже играл под "десяткой". Однако эти номера сейчас заняты – Николасом Джексоном и Коулом Палмером соответственно.

На предсезонных сборах Мудрик играл под 43-м номером, но оставлять его он не захотел. Напомним, что Челси планирует отдать украинца в аренду на новый сезон АПЛ.

Что известно о бан Мудрика

Среди претендентов называется новичок "элиты" Ковентри, который тренирует Фрэнк Лэмпард. Отметим, что Мудрик не играл в футбол целых 20 месяцев.

В декабре 2024 года украинец сдал положительный допинг-тест. В организме футболиста был обнаружен мельдоний, поэтому Михаил получил бессрочную дисквалификацию.

Ожидалось, что Мудрик пробудет без футбола 4 года, но в конце июля 2026 года дисквалификацию неожиданно сняли. Вингер перешел в Челси из Шахтера в январе 2023 года.

"Горняки" получили около 70 миллионов евро за своего воспитанника. Мудрик сыграл 73 матча за "синих", забив 10 голов и отдав 11 голевых передач. Также на его счету три гола в 28 матчах за сборную Украины.