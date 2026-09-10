Интересные факты о жене Олега Блохина: что известно об Анжеле

Олег Блохин – одна из самых легендарных фигур в украинском футболе. Бывший игрок "Динамо" проявил себя не только в спорте.

Личная жизнь Олега также всегда интересовала поклонников. 24 Канал рассказывает, что известно о жене Блохина и сколько их было.

Кем была первая жена Блохина

За 73 года жизни легенда Динамо женился дважды. Первый брак Олега был звездным, поскольку он начал отношения с известной гимнасткой Ириной Дерюгиной.

Пара зарегистрировала брак в 1980 году, а через три года на свет появилась первая дочь Блохина по имени Ирина. В итоге эта семья Олега просуществовала чуть менее 20 лет.

В конце 90-х Блохин и Дерюгина расстались, а вскоре легендарный футболист обрел новую любовь. Вторую жену Блохина зовут Анжела.

С кем сейчас живет Блохин

В отличие от Дерюгиной, эта женщина гораздо менее публичная личность. Фанаты так и не знают точно, чем она занимается и кто она по профессии.



Как выглядели Олег Блохин и Анжела в 2000-е годы / фото из открытых источников

Пара поженилась через несколько лет после развода Олега с первой женой. Некоторое время он скрывал новые отношения, а на публике пара начала появляться только в середине 2000-х.

По словам Блохина, его вторая жена моложе его на 16 лет. Поскольку бывшему нападающему Динамо сейчас 73 года, можно предположить, что Анжеле – 57.

Олег до сих пор живет со второй женой, с которой в браке уже более 25 лет. В последнее время Блохин находится на пенсии и не занимает никаких должностей.

Сколько детей у Блохина

Легендарный футболист посвятил свою жизнь семье и своим детям. У него трое детей, двое из которых – от Анжелы. В 2000 году на свет появилась дочь по имени Анна, а в 2002-м – ее сестра Екатерина.

К слову, в 2025 году появилась информация о скандале между женами экс-футболиста Динамо. Инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что его жена Дерюгина и ее дочь Ирина судятся с Анжелой.

Предметом спора стало жилье в Киеве, принадлежащее Блохину. Женщины не могут его разделить и определить, кому оно должно принадлежать в будущем после смерти Олега.