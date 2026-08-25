Больше не абсолютный чемпион: почему Усик отказался от всех боксерских поясов в 2026 году

Александра Усика вполне можно считать лучшим боксером Украины за всю историю. Более того, украинец заслужил даже звание одного из лучших в истории своего вида спорта.

Александр уже дважды становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако в 2026 году украинец шокировал всех решением отказаться от всех завоеванных поясов. 24 Канал объясняет, почему Усик добровольно сложил полномочия абсолютного чемпиона мира.

Когда Усик стал абсолютным чемпионом

Об этом решении боксер объявил 26 июня, почти через год после того, как собрал у себя пояса WBA, WBC, WBO и IBF. Чтобы вновь их завоевать, украинец встретился в июле 2025 года с Даниэлем Дюбуа.

Усик нокаутировал британца в пятом раунде и вновь стал "королем супертяжелого веса". После этого Александр провел бой против Рико Верховена, который дался ему очень тяжело.

Нидерландец имел преимущество по очкам над Усиком, но в 11-м раунде украинец сумел поймать Рико на ошибке и отправить его в нокаут. И именно через месяц после той победы Александр объявил о своем неожиданном решении.

Почему Усик отказался от поясов

Сам украинец объяснил это решение тем, что хочет уступить дорогу к титулам более молодым боксерам. При этом Усик подчеркнул, что это еще не конец его карьеры и его еще ждет последний бой в профессиональной карьере.

Судя по всему, Александр не хочет больше защищать свои титулы и желает провести нетитульный бой. Соперником может стать не один из действующих сильнейших боксеров, а более медийный оппонент.

Среди кандидатов называются Тайсон Фьюри, Дайна Уайт и Рико Верховен. Дата этого боя еще не объявлена, но, скорее всего, "Last Dance" Усика состоится уже в 2027 году.

Почему Усик достиг в боксе

Напомним, что Усик выиграл все свои 25 боев на профессиональном ринге. Еще во время выступлений в крузервейте Александр стал абсолютным чемпионом после победы над Муратом Гассиевым в Москве в 2018 году.

После того боя украинец решил перейти в супертяжелый вес. Сначала Александр дважды победил Энтони Джошуа и завоевал пояса WBA, WBO и IBF.

А в 2024 году Усик победил чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и впервые стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Ради реванша против "Цыганского короля" Александр уволил пояс IBF.

Позже его выиграл Даниэль Дюбуа, но в 2025 году он снова достался украинцу. Ранее директор команды Усика заявил, что Александр хочет провести свой последний бой в Украине.