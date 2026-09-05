Ведутся ли переговоры с УАФ об организации ЧМ: официальный ответ Польского футбольного союза

В пятницу, 4 сентября, украинское медиапространство всколыхнула новость о том, что Украина и Польша могут совместно претендовать на право проведения чемпионата мира по футболу в 2040-х годах. В Варшаве это опровергают.

Министр по делам молодежи и спорта Матвей Бедный сообщил журналистам, что стороны заинтересованы в совместной организации ЧМ. В Польском футбольном союзе предоставили 24 Каналу эксклюзивный комментарий по поводу этого заявления.

Планируют ли УАФ и PZPN проводить чемпионат мира

Директор департамента коммуникаций и медиа Польского футбольного союза (PZPN) Томаш Козловский отметил, что организация уже продемонстрировала способность проводить мероприятия высокого уровня.

"PZPN на протяжении последних лет неоднократно доказывал, что способен проводить важнейшие футбольные события – от Евро-2012 до чемпионата мира среди женщин U-20, который проходит сейчас. Союз также регулярно получает права на организацию престижных клубных финалов на польских стадионах, которые становятся большими международными событиями", – говорится в сообщении.

В департаменте коммуникаций и медиа также прояснили вопрос о том, ведутся ли переговоры с УАФ относительно возможного проведения чемпионата мира.

В то же время сообщаем, что на данный момент не ведем никаких переговоров с украинской федерацией относительно совместной заявки на организацию турнира,

– добавили в Польском футбольном союзе.

Отметим, что вечером 4 сентября об отсутствии переговоров коллеги из польского правительства публично заявили также в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Возможен ли чемпионат мира в Украине

Ранее эта тема уже поднималась. Украина даже была включена в совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030. Однако из-за рисков безопасности и неопределенности относительно сроков восстановления ее заменили на Марокко.

Именно Испания, Португалия и Марокко в 2030 году примут у себя чемпионат мира. В 2034-м – Саудовская Аравия.