Повторили рекорд Украины на US Open: Свитолина и Костюк могут установить новый

Украинские теннисистки показали достойный результат в первом раунде US Open. Был повторен национальный рекорд.

Наши землячки продолжают борьбу на теннисных кортах в Нью-Йорке. Об их успехах в стартовом раунде сообщает 24 Канал.

Как играют украинки на US Open-2026

В первый день осени на турнире успешно начали свой путь Александра Олейникова и Юлия Стародубцева. Юлия победила немку Эллу Зайдель – 6:2, 6:2, а Александра оказалась сильнее американки Риз Брантмайер – 6:4, 6:4.

В следующем раунде соревнований они присоединились к Элине Свитолиной и Марте Костюк, которые удачно стартовали еще в воскресенье, 30 августа.

После выхода в следующий раунд четыре украинки повторили национальный рекорд на US Open. В 2020 году во второй круг также пробились 4 спортсменки из Украины. Тогда это были: Екатерина Баиндл, Екатерина Володько, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Что дальше на US Open-2026

Во время "ковидного" Открытого чемпионата США в третий раунд прошла только Марта Костюк, поэтому еще один рекорд может быть побит, если свои матчи выиграют хотя бы две теннисистки из Украины.

Это может произойти уже в среду, 2 сентября, когда выступят Костюк и Свитолина. Марта начнет свой матч против Слоан Стивенс в 20:00 по киевскому времени.

Элина выйдет на корт не раньше 00:30 3 сентября. Ее соперницей станет Мая Джойнт из Австралии.