"Мне не повезло": Малиновскому пришлось извиниться перед турецкими болельщиками

Руслан Малиновский лишился поддержки турецких болельщиков после раннего удаления в матче против Ференцвароша. Украинец решил лично отреагировать на скандальный эпизод.

Полузащитник Трабзонспора оказался в центре критики после провального вечера команды в квалификации Лиги Европы. Украинец попытался обратиться к болельщикам клуба и объяснить свою позицию по поводу красной карточки, сообщает 24 Канал.

Малиновский обратился к болельщикам

Украинец опубликовал эмоциональный пост в инстаграме, в котором признал разочарование болельщиков и заявил, что понимает их чувства после такого результата.

Матч оставил глубокое впечатление, и я полностью разделяю вашу боль и разочарование. За мою долгую карьеру в Италии я не получил ни одной красной карточки. На мой взгляд, это является доказательством моего профессионализма и глубокого уважения к честной игре. На этот раз мне не повезло. Это был случайный эпизод. Я уважаю ваши эмоции,

– написал Малиновский.

Футболист также призвал болельщиков не отворачиваться от команды в сложный момент. По его словам, Трабзонспору сейчас особенно нужна поддержка фанатов.

Болельщики требуют наказания для украинца

Малиновский получил прямую красную карточку уже на 13-й минуте ответного матча против Ференцвароша. На тот момент счет оставался 0:0, однако после удаления ситуация для турецкого клуба резко осложнилась.

В итоге Трабзонспор уступил с разгромным счетом 0:4 и вылетел из Лиги Европы по сумме двух матчей – 0:5.

После фиаско турецкие болельщики обрушились на Малиновского с жесткой критикой в соцсетях и на спортивных форумах. Некоторые фанаты называли украинца футболистом низкого уровня, призывали расторгнуть с ним контракт или отдать в аренду.

Провал в матче также обострил кризис внутри Трабзонспора. Болельщики требуют перемен, а главный тренер Фатих Текке оказался под серьезным давлением, хотя руководство клуба пока не приняло его отставку.