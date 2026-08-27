"Мы их не ненавидим": президент УЕФА сделал громкое заявление о возможном возвращении России в футбол

Российский спорт попал под санкции после начала полномасштабной войны в Украине. Многие спортсмены получили запрет на выступления под своим флагом и гимном.

Что же касается командных видов спорта, то там россиян в основном полностью дисквалифицировали. Именно по этому пути пошли в футболе, сообщает The Rest Is Politics: Leading.

Будут ли россияне играть в Европе

С 2022 года российские клубы не принимают участия в еврокубках, а сборная не допущена к отборочным матчам на Евро или чемпионат мира. В конце концов президент УЕФА Александр Чеферин вернулся к этой теме.

Словенский функционер объяснил, когда команды из России смогут вернуться к выступлениям на международной арене. Он заверил, что до окончания войны этого не стоит ожидать.

Что касается взрослых команд, то не думаю, что мы сможем что-то сделать до полного завершения военного конфликта. Однако мне не нравятся бойкоты. Не люблю, когда спортсмены страдают из-за политических решений. Надеюсь, что война когда-нибудь закончится. Она длится дольше, чем Вторая мировая война,

– заявил Чеферин.

Но при этом глава УЕФА по-прежнему выступает за возвращение юношеских команд из России к международным соревнованиям. По мнению Александра, российские дети не виноваты в войне и не должны быть наказаны за действия своей страны.

Почему юноши не могут играть в футбол? Большинство из них не поддерживает войну, они даже не голосуют и не выбирали власти своей страны. Их воспитывают в ненависти, внушая, что "Европа их не любит". Нет, наши дети не ненавидят детей из России. Тот, кто ненавидит целую нацию, – идиот. При этом на УЕФА оказывалось большое давление, чтобы Россию полностью исключили из соревнований. Но при этом почти не было давления в отношении исключения Израиля,

– высказался словенец.

Как Чеферин едва не вернул Россию

Отметим, что в сентябре 2023 года Чеферин уже предпринял попытку вернуть российские юношеские команды в международные соревнования. Речь шла о командах в возрастных категориях U-17 и младше.

Решение было официально принято, однако уже через две недели УЕФА был вынужден его отменить. Причиной стала сильная волна сопротивления и угроза бойкота со стороны европейских ассоциаций.

Украина резко осудила это решение УЕФА, после чего нашу страну поддержали более 15 европейских ассоциаций. Среди них были Англия, Польша, а также скандинавские и балканские страны.

Напомним, что УЕФА планирует создать новый турнир совместно с конфедерацией КОНКАКАФ. Обновленная Лига наций разрабатывается на фоне конфликта организации с ФИФА и недоверия к политике Джанни Инфантино.