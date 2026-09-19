Украинский вратарь обратился к Мальдери перед матчами Лиги наций
Назарий Федоровский несколько неожиданно ворвался в украинское информационное пространство. Вратарь привлек внимание одним эпизодом.
В конце матча 7-го тура УПЛ между Черноморцем и Оболонью (1:1) ничью для "пивоваров" спас вратарь Назарий Федоровский. Впоследствии футболист столичного клуба рассказал о своих ожиданиях ресурсу Sport.rbc.ua.
Что сказал Федоровский о сборной Украины
Вратарь поделился своими впечатлениями. 30-летний голкипер прежде всего подчеркнул пользу для клуба.
"Я очень рад, что помог команде добиться важной ничьей. Очень приятно войти в историю моего родного клуба. Хочу, чтобы этот гол стал толчком к нашим будущим победам", – сказал Федоровский.
Правда, он сказал несколько слов и о сборной Украины. Вратарь с юмором отметил, что Андреа Мальдера вызвал на матчи Лиги наций шесть нападающих.
"Может, Мальдера вызовет меня седьмым",
– отметил вратарь Оболони.
Отметим, что Федоровский – второй вратарь в истории УПЛ, забивший гол в основной игре. Первым был бывший вратарь Кривбасса Евгений Боровик, который сделал это 31 октября 2010 года во время матча с киевским Арсеналом (1:1).
Кто такой Назарий Федоровский
Опытный вратарь выступает за столичный клуб на протяжении всей карьеры. На его счету 221 официальный матч за Оболонь, из которых 69 он провел "на ноль".
В 2015 и 2016 годах Федоровский провел четыре матча в составе юношеских сборных Украины.
Напомним, что эксклюзивно для 24 Канала перспективы сборной Украины в стартовом отрезке Лиги наций 2026/27 проанализировал известный тренер Олег Федорчук.