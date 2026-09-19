Украинский вратарь обратился к Мальдери перед матчами Лиги наций

Назарий Федоровский несколько неожиданно ворвался в украинское информационное пространство. Вратарь привлек внимание одним эпизодом.

В конце матча 7-го тура УПЛ между Черноморцем и Оболонью (1:1) ничью для "пивоваров" спас вратарь Назарий Федоровский. Впоследствии футболист столичного клуба рассказал о своих ожиданиях ресурсу Sport.rbc.ua.

Что сказал Федоровский о сборной Украины

Вратарь поделился своими впечатлениями. 30-летний голкипер прежде всего подчеркнул пользу для клуба.

"Я очень рад, что помог команде добиться важной ничьей. Очень приятно войти в историю моего родного клуба. Хочу, чтобы этот гол стал толчком к нашим будущим победам", – сказал Федоровский.

Правда, он сказал несколько слов и о сборной Украины. Вратарь с юмором отметил, что Андреа Мальдера вызвал на матчи Лиги наций шесть нападающих.

"Может, Мальдера вызовет меня седьмым",

– отметил вратарь Оболони.

Отметим, что Федоровский – второй вратарь в истории УПЛ, забивший гол в основной игре. Первым был бывший вратарь Кривбасса Евгений Боровик, который сделал это 31 октября 2010 года во время матча с киевским Арсеналом (1:1).

Кто такой Назарий Федоровский

Опытный вратарь выступает за столичный клуб на протяжении всей карьеры. На его счету 221 официальный матч за Оболонь, из которых 69 он провел "на ноль".

В 2015 и 2016 годах Федоровский провел четыре матча в составе юношеских сборных Украины.

Напомним, что эксклюзивно для 24 Канала перспективы сборной Украины в стартовом отрезке Лиги наций 2026/27 проанализировал известный тренер Олег Федорчук.