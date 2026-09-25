Ребров решил, что делать дальше: агент раскрыл планы экстренера сборной Украины

Сергей Ребров пока не планирует возвращаться к тренерской работе. Бывший наставник сборной Украины уже получал предложения, но решил сделать перерыв.

Об этом рассказал известный футбольный агент Шандор Варга, который давно знаком с украинским специалистом, пишет Ulloi129. По словам менеджера, Ребров также сохранил теплые воспоминания о Венгрии, где работал с Ференцварошем.

Ребров пока не хочет новой работы

Сергей Ребров официально покинул пост главного тренера сборной Украины 22 апреля 2026 года. Его преемником стал итальянец Андреа Мальдера, который возглавил национальную команду 18 мая.

После ухода из сборной Ребров не спешит возвращаться к клубной работе.

Сейчас он пока не хочет браться за другую тренерскую работу, хотя у него было много предложений,

– рассказал агент.

Варга также напомнил, что его отношения с Ребровым длятся уже много лет. Именно он в свое время помог украинцу перейти в лондонский Тоттенхэм, где нападающий выступал в 2000–2004 годах.

Венгрия осталась в сердце тренера

Отдельно агент рассказал о связи Реброва с Венгрией. Украинский специалист возглавлял Ференцварош в 2018–2021 годах и трижды подряд выигрывал с командой чемпионат страны.

По словам Варги, Венгрия до сих пор остается важной для Реброва и его семьи. Именно поэтому они могут рассмотреть возможность возвращения в страну.

Венгрия осталась в его сердце, его семья также чувствовала себя здесь хорошо, поэтому они стремятся вернуться, – отметил Варга.

Напомним, перед матчем Лиги наций против Венгрии главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о Сергее Реброве, отметив, что украинский специалист во многом помог ему.