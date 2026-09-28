"Оседлал" редкую черепаху: спортсмен из Украины оказался в центре громкого скандала в Омане

Украинский самбист и чемпион мира по калистенике оказался в центре международного скандала в Омане. Спортсмен проявил серьезное неуважение к местной фауне.

Украинец Вадим Олийник и его девушка решили "оседлать" большую морскую черепаху во время отдыха в Омане. Об инциденте сообщил итальянский природоохранный проект Biologicamente.

Что сделал украинский спортсмен

Инцидент произошел в тот момент, когда животное откладывало яйца. Во время своей забавы пара также брала новорожденных черепашат. По словам источника, туристы во время своей выходки не были одни.

Они были вместе с "волонтерами" некой сомнительной экофондации, которая якобы следит за откладыванием яиц морских черепах в Омане. Серьезная организация с научным комитетом никогда не позволит своим сотрудникам сесть на панцирь черепахи ради селфи,

– пишет Biologicamente.

После этого инцидента в сети появились сообщения о том, что пару задержала местная полиция. Однако на данный момент Вадим Олейник продолжает публиковать фото и видео с отдыха, а официальных сообщений о его задержании не поступало.

Вадим Олейник верхом на большой морской черепахе / Фото: скриншот из видео

В инстаграме он извинился за свое поведение, которое назвал ошибкой.

Что грозит украинским туристам в Омане

На данный момент известно, что Управление по охране окружающей среды Омана взяло этот инцидент под контроль. Там отметили, что уже "приняли необходимые правовые меры в отношении данного лица".

Чаще всего такие инциденты заканчиваются штрафами. Отметим, что большая морская черепаха занесена в международную Красную книгу.