"Оседлал" редкую черепаху: спортсмен из Украины оказался в центре громкого скандала в Омане
Украинский самбист и чемпион мира по калистенике оказался в центре международного скандала в Омане. Спортсмен проявил серьезное неуважение к местной фауне.
Украинец Вадим Олийник и его девушка решили "оседлать" большую морскую черепаху во время отдыха в Омане. Об инциденте сообщил итальянский природоохранный проект Biologicamente.
Что сделал украинский спортсмен
Инцидент произошел в тот момент, когда животное откладывало яйца. Во время своей забавы пара также брала новорожденных черепашат. По словам источника, туристы во время своей выходки не были одни.
Они были вместе с "волонтерами" некой сомнительной экофондации, которая якобы следит за откладыванием яиц морских черепах в Омане. Серьезная организация с научным комитетом никогда не позволит своим сотрудникам сесть на панцирь черепахи ради селфи,
– пишет Biologicamente.
После этого инцидента в сети появились сообщения о том, что пару задержала местная полиция. Однако на данный момент Вадим Олейник продолжает публиковать фото и видео с отдыха, а официальных сообщений о его задержании не поступало.
Вадим Олейник верхом на большой морской черепахе / Фото: скриншот из видео
В инстаграме он извинился за свое поведение, которое назвал ошибкой.
Что грозит украинским туристам в Омане
На данный момент известно, что Управление по охране окружающей среды Омана взяло этот инцидент под контроль. Там отметили, что уже "приняли необходимые правовые меры в отношении данного лица".
Чаще всего такие инциденты заканчиваются штрафами. Отметим, что большая морская черепаха занесена в международную Красную книгу.