Фьюри вызвал Усика на третий бой в обход Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри надеется на третий бой против Александра Усика. Британский боксер хочет променять поединок с Джошуа на еще одну встречу с украинцем.

Тайсон Фьюри продолжает сыпать громкими заявлениями даже находясь в тренировочном лагере. В своих соцсетях боксер обратился к Александру Усику, пишет 24 Канал.

Что сказал Фьюри Усику

"Цыганский король", у которого до сих пор нет точной даты поединка против Энтони Джошуа, решил вызвать Александра Усика на очередной бой.

Британец, как всегда, не сдерживал себя.

Еще один человек, о котором я забыл сказать ранее, – это сенсей Александр Джошуа. Я знаю, что он азартный и смелый человек, а следующего боя у него нет. Давай проведем бой в США. Здесь я получу справедливый результат. На этот раз все будет честно,

– сказал Фьюри.

Отметим, что осенью Фьюри должен сразиться с Энтони Джошуа, однако заинтересованные стороны не могут прийти к согласию относительно места проведения мегафайта. Среди возможных локаций обсуждаются Лондон и Нью-Йорк.

Что реальный бой Усик – Фьюри 3

На днях директор команды украинского боксера Сергей Лапин заявил, что после боя с Уайлдером команда Усика готова рассмотреть вариант с трилогией против Фьюри.

Таким образом, запланированный поединок с американцем потенциально может быть не последним в его карьере. Однако бой против Деонтея остается приоритетным и предварительно планируется на март 2027 года.